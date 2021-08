Starkregen und Überschwemmungen am Wochenende in Deutschland

Anzeige

Anzeige

In der Nacht auf Montag kam es in einigen Regionen Deutschlands zu Überschwemmungen und vollgelaufenen Kellern als Folge von Starkregen. Vielerorts rückte die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen an, um Keller auszupumpen, Straßen zu sperren oder überlaufende Gräben zu überwachen.

Keller und Tiefgaragen in Bakum vollgelaufen

Unwetterartiger Starkregen hat am Sonntagabend zu 20 Einsätzen der Feuerwehr in Bakum im Landkreis Vechta geführt. „Vor allem Keller liefen mit Wasser voll, aber auch Tiefgaragen”, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen. Bis 1.30 Uhr seien die Feuerwehrkräfte hauptsächlich in Bakum im Einsatz gewesen, vereinzelt aber auch in den Stadtgebieten von Lohne und Vechta. Verletzt wurde niemand.

Anzeige

Grund für den Starkregen war dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ein Tiefdruckgebiet, das am Sonntag vom Westen über Niedersachsen hereinzog. Am Montagmorgen bestand keine Unwettergefahr, wie eine Sprecherin des DWD sagte. Verbleibende Schauer im Südosten des Landes würden im Laufe des Tages abziehen.

280 Einsätze in der Region Hannover

Auch die Region Hannover war von dem Unwetter betroffen. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) berichtet, kam es zu zahlreichen Überschwemmungen von Straßen, Unterführungen und vollgelaufenen Kellern. Die Feuerwehr musste zu rund 280 Einsätzen ausrücken und vor allem Keller auspumpen.

Vor allem Wunstdorf war betroffen, weil der Regen dort nur besonders langsam weitergezogen war. Wasser sprudelte aus der Kanalisation zurück auf die Straßen und ein Graben drohte überzulaufen. „In einem Keller stand das Wasser etwa einen Meter hoch”, sagte Marcel Nellensen, Sprecher der Feuerwehr Wunstorf der HAZ. In den meisten der betroffenen Häuser seien es allerdings nur einige Zentimeter gewesen.

Unwetterwarnung im Süden Brandenburgs

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern mit heftigem Regen im Süden Brandenburgs. Auch in Berlin und im Osten Brandenburgs wird am Montag vor Dauerregen gewarnt. Freundlicher werde es im Laufe des Tages im Norden und Nordwesten Brandenburgs. Die Temperaturen liegen demnach bei 17 bis 23 Grad.

Am Dienstag bleibe es bei Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad trocken. Laut den DWD-Meteorologen sei zudem mit weniger Wolken zu rechnen. Auch der Mittwoch starte freundlich, bevor im Laufe des Tages von Norden dichte Wolken und Regen einsetzen. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad.