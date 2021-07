Wieder Unwetter in Belgien - zahlreiche Autos nach Starkregen weggespült

Anzeige

Dinant. In Belgien sind bei erneuten Unwettern zahlreiche Autos weggeschwemmt worden. In der Stadt Dinant blockierten die vom Wasser mitgerissenen Fahrzeuge einen Bahnübergang, wie die Nachrichtenagentur Belga am Samstagabend unter Berufung auf das Bahnunternehmen Infrabel berichtete.

Der Bahnverkehr sei wegen des Hochwassers Mitte Juli aber bereits eingestellt gewesen. Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk RTBF berichtete, war auch die Stadt Namur in der gleichnamigen Provinz von Überschwemmungen betroffen. Die Stadt liegt rund 100 Kilometer westlich von Aachen.

Ähnlich wie in Deutschland war es auch in Belgien vor gut einer Woche zu heftigem Unwetter mit Todesopfern gekommen. Zahlen von Freitag zufolge starben 36 Menschen, es werden immer noch mehrere Menschen vermisst.

Video Mayschoß schwer vom Hochwasser betroffen: Zugang nur über Schotterweg, drei Tote, zwei Vermisste 1:57 min Die Straßen und Bahnverbindung nach Mayschoß sind nach dem Hochwasser zerstört. Es werde Jahre dauern, bis sie wieder repariert sind, vermutet man hier. © RND

Rund eineinhalb Wochen nach dem Hochwasser haben auch in den Katastrophengebieten im Westen Deutschlands erneut Regenfälle eingesetzt. In Rheinland-Pfalz wurden Evakuierungen angeboten – die Lage sei aber nicht so schlimm wie in der vergangenen Woche, sagte die Leiterin des Katastrophenschutzstabs, Begona Hermann.

In Nordrhein-Westfalen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für dieses Wochenende aber mit keiner neuen Unwetter­katastrophe. In einzelnen, schon von Hochwasser geschädigten Gebieten könne es aber ab Samstag­abend punktuell zu Problemen kommen, wenn etwa größere Regenmengen Unrat zu den Abflüssen gespült würden und diese somit verstopften. Auf vielen Straßen liegen noch Berge von Sperrmüll.