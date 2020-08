Unwetter in Bayern: 60 Schweine sterben nach Blitzeinschlag in Scheune

Anzeige

Wolfsbuch. Bei einem Brand in einer Scheune sind am Dienstagabend 60 Schweine ums Leben gekommen. Vermutlich sei ein Blitz in das Gebäude in Wolfsbuch (Landkreis Eichstätt) eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Auch das angrenzende Maschinenhaus sei durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es.

Menschen wurden nicht verletzt.