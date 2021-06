Anzeige

Heftige Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen: Hunderte Einsatzkräfte haben wegen des Unwetters in Teilen Deutschlands die Ärmel hochgekrempelt. In vielen Städten Deutschlands haben die Feuerwehren eigenen Angaben zufolge seit Montagabend hunderte Einsätze gezählt. Vor allem der Süden und Südwesten sowie Teile von Schleswig-Holstein waren am Dienstag betroffen. Eine Autofahrerin in Baden-Württemberg ist von einem umstürzenden Baum getötet worden. Am Mittwoch drohen weitere Unwetter, vor allem in der Mitte und im Nordosten Deutschlands.

Eine Entspannung der Lage wird es so schnell nicht geben. Eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erklärte am Dienstagmorgen, dass noch kein Ende des Unwetters in Sicht sei. Zwar sei das aktuelle Unwetter, das sich über Baden-Württemberg und Bayern formiert habe, nun teilweise nach Tschechien gezogen, doch die Wetterlage bleibe komplex. Immer wieder komme es zu neuen Unwetterlagen. Vor allem der Starkregen und die Sturmböen seien weiterhin ein Problem.