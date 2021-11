Unwetter auf Sizilien: Schulen in Catania werden geschlossen - zweithöchste Warnstufe ausgerufen

Anzeige

Catania. Wegen anhaltender Unwetter auf der italienischen Insel Sizilien sind am Freitag im Osten der Insel vorsichtshalber die Schulen geschlossen geblieben. Der Bürgermeister der Stadt Catania am Fuße des Vulkans Ätna ordnete dies an, wie es in einer Mitteilung der Stadt am Donnerstagabend hieß. Der italienische Zivilschutz gab für Teile des Ostens die zweithöchste Wetterwarnstufe aus. Die Meteorologen erwarteten am Freitag örtlich kräftige Schauer.

In den vergangenen Tagen hatten bereits Unwetter im Westen der Insel gewütet. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben Hunderte Male aus. Betroffen waren unter anderem die Provinzen um Palermo, Agrigent, und Trapani, aber auch Catania im Osten. Mit schwerem Gerät befreiten die Einsatzkräfte Straßen von Schlamm, wie ein am Freitag veröffentlichtes Video der Feuerwehr zeigte. In Sciacca, nordwestlich von Agrigent, gab eine Straße vor einem mehrstöckigen Wohnhaus nach und riss einige Autos mit in die Tiefe, wie auf einem Foto der Feuerwehr vom Donnerstag zu sehen war.

Wirbelsturm über Sizilien gefegt

Vor zwei Wochen war ein Wirbelsturm über den Osten der beliebten Urlaubsinsel gefegt. Medienberichten zufolge verloren dabei drei Menschen ihr Leben. Wassermassen überfluteten Straßen der Küstenstädte und verursachten teils enorme Schäden.