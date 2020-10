Untersuchungshäftling tot in Frankfurter Gefängnis gefunden

Anzeige

Frankfurt. Ein 32 Jahre alter Untersuchungshäftling ist in einem Frankfurter Gefängnis tot in seiner Zelle entdeckt worden. Es handelt sich mutmaßlich um Suizid, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Die Leiche sei am Freitag gefunden worden. Die Behörde hat - wie in solchen Fällen üblich - Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen und eine Obduktion beantragt.

Der 32-Jährige saß den Angaben nach wegen des Verdachts des versuchten Mordes in U-Haft. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Zuerst hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet.

