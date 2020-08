Unschuldig Verurteilter nach 37 Jahren aus Haft entlassen

Anzeige

Bowling Green. Nach 37 Jahren unschuldig in Haft ist ein Mann aus Florida freigelassen worden. "Es ist ein überwältigendes Gefühl der Erleichterung", sagte Robert DuBoise Reportern vor dem Gefängnis Hardee Correctional Institution in Bowling Green (US-Bundesstaat Florida) am Donnerstag. "Ich habe jeden Tag zu Gott gebetet und gehofft."

Der 56-Jährige war 1983 zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil die Justiz es als erwiesen angesehen hatte, dass er eine 19-Jährige vergewaltigt und ermordet hätte. Das Urteil ging vor allem auf ein angebliches Beweisstück zurück: Eine Bissspur im Gesicht des Opfers. Auch die Aussage eines Informanten half bei der Urteilsfindung.

“Muss viele moderne Dinge lernen”

Rechtsanwälte des Innocence Projects, das sich für Menschen einsetzt, die unschuldig in Haft sitzen, und ein Anwalt der Einheit für Urteilsüberprüfung des Bezirks Hillsborough sprachen am Donnerstag bei der online abgehaltenen Gerichtsanhörung die falschen Beweise an. Experten wiesen nach, dass die Spur im Gesicht des Opfers nicht von einem Biss kam und der Informant nicht glaubwürdig war. Richter Christopher Nash wies daraufhin die sofortige Freilassung von DuBoise an.

DuBoise sagte, er müsse viele moderne Dinge lernen, beispielsweise wie man einen Computer benutzt und wie man im beim Einzelhändler Walmart einkauft. Er hege keinen Groll gegen diejenigen, die an seiner langen Haft beteiligt sind. "Wenn du Hass und Bitterkeit in deinem Herzen behältst, hast du keinen Platz für anderes", sagte er. "Ich bin einfach dankbar."