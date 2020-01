Unschuldig in Haft: Mann in den USA nach 17 Jahren freigelassen

Anzeige

Nach 17 Jahren im Gefängnis ist ein zu Unrecht verurteilter Mann im US-Staat Georgia freigekommen. Der 44-Jährige, der mehr als ein Drittel seines bisherigen Lebens hinter Gittern verbrachte, wurde am Mittwoch aus der Haft entlassen und schloss seine Angehörigen in der Nähe der Ortschaft Douglas in die Arme, wie die Zeitung "The Atlanta Journal-Constitution" berichtete.

Er war verurteilt worden, 1993 ins Zuhause einer Frau eingebrochen und sie sexuell genötigt zu haben. 2019 beantragte er einen neuen Prozess und wurde freigesprochen. DNA-Beweismittel, die auf Grundlage moderner Technologie neu überprüft wurden, ergaben, dass die im ursprünglichen Prozess von den Ermittlungsbehörden erstellte Analyse irreführend war.

Das Opfer hatte ihn auch nicht als Verdächtigen identifiziert. Der 44-Jährige sagte, ein Mitangeklagter habe ihn fälschlicherweise bei den Behörden angeschwärzt, weil er den Mann in einem anderen Fall der Polizei gemeldet hatte.

RND/AP