Unlöschbar - ein Windrad brennt in Hessen

Guxhagen/Kassel. Ein Windrad ist im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis in Brand geraten. Die Feuerwehr lasse es kontrolliert abbrennen, weil sich die Flammen in der Höhe nicht löschen ließen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Kassel. Es sei ein “hoher Schaden” entstanden. Wie hoch genau er war und warum das Feuer an der Antriebswelle der Anlage zwischen Guxhagen und Körle ausbrach, war noch unklar. Zuvor hatte “hessenschau.de” darüber berichtet.

Ein Polizeisprecher in Melsungen sagte, man gehe derzeit von einem technischen Defekt aus und von Einsturzgefahr. Deshalb sei auch eine nahe Bundesstraße gesperrt worden. Im Umfeld des brennenden Rades stehe nur noch eine weitere Anlage, allerdings in unproblematischer Entfernung. Im Einsatz war ein größeres Aufgebot von Polizei und Feuerwehr.

