“Unidentifizierte Flugobjekte”: US-Militär veröffentlicht mysteriöse Videos

Anzeige

Anzeige

Washington. Die US-Marine hat drei Videos mit unidentifizierten Flugobjekten veröffentlicht, die Spekulationen über außerirdische Ufos angeheizt hatten. Die Videos zeigen unscharfe Bilder, die von US-Kampfjets zwischen 2004 und 2015 aufgenommen worden waren. Sie waren unter anderem bereits 2017 in einem Artikel der "New York Times" veröffentlicht worden. Eine Pentagon-Sprecherin teilte am Montag mit, die Marine habe das Material nun offiziell veröffentlicht, um die Frage aufzuklären, ob die Videos echt seien und ob noch mehr hinter den Aufnahmen stecke.

Pentagon formally releases 3 Navy videos showing "unidentified aerial phenomena" https://t.co/DNtaSBpV0q pic.twitter.com/m2l1D7a1jo — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020

"Die in den Videos beobachteten Luftphänomene bleiben als "unidentifiziert" charakterisiert", teilte die Sprecherin mit. Viel zu erkennen ist auf den grobkörnigen Videos nicht. So ist beispielsweise auf einem Clip mit dem Titel GOFAST.wmv ein sich schnell bewegender Punkt zu sehen, der von der Besatzung eines Kampfjets verfolgt wird. "Wow, was ist das?", fragt einer der Männer an Bord. Auf dem Clip mit dem Titel GIMBAL.wmv verfolgt ein Kampfjet ebenfalls ein schnell fliegendes Objekt. "Schau Dir das Ding an", sagt ein erstauntes Besatzungsmitglied.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/dpa