Unglück in den USA: Am Strand liegende Frau wird von Traktor überrollt

Anzeige

Anzeige

Am Oceanside Harbouch Beach in Kalifornien (USA) ist eine Frau von einem Traktor überrollt worden und an ihren Verletzungen gestorben. Dies berichten lokale Medien, darunter nbcsanddiego.com.

Demnach soll die noch unbekannte Frau vollständig bekleidet gewesen sein und sich zum Schlafen an den Strand gelegt haben. Dort wurde sie von dem Raupentraktor überrollt, der für ein Projekt am Strand im Einsatz war. Noch ist unklar, ob die Frau sich in einer dafür abgeriegelten Arbeitszone abgelegt hatte.

Umstände sind noch unklar

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Polizei spricht von einem “sehr tragischen Unfall”. Laut einem Augenzeugen soll der Fahrer die am Boden liegende Frau nicht gesehen haben, als er mit der Maschine über sie fuhr.

Anzeige

Das tragische Unglück soll nun aufgearbeitet werden und die Beamten wollen herausfinden, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Zudem soll die Leiche der Frau obduziert werden.