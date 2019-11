Ungeschöntes Foto: Zoo zeigt Erdmännchen als gefräßige Räuber

Anzeige

Dortmund. Mit blutverschmierter Schnauze macht sich ein Erdmännchen über die Innereien eines Kaninchenkadavers her. Das zeigt ein Foto, welches der Zoo Dortmund bei Facebook veröffentlicht hat. Man wolle so die andere Seite der so putzig wirkenden Tierpark-Bewohner zeigen. "Erdmännchen sind Raubtiere", schreibt der Zoo im Facebook-Post. Diese Kost stehe etwa einmal pro Woche auf dem Speiseplan - "was dann durchaus für Irritationen gesorgt und bei manchen unserer Besucher das positive Image der kleinen Raubtiere erschüttert hat", so der Zoo weiter.

Die Futtertiere würden jedoch nicht lebend verfüttert, beruhigte der Zoo, sondern von einem Züchter bereits fachgerecht getötet angeliefert. Damit die kleinen Räuber Beschäftigung haben, werden die Futtertiere - neben Kaninchen auch Mäuse, Tauben oder Wachteln - im Ganzen angeboten. Die Erdmännchen müssen die Tiere nach Zooangaben dann selbst zerlegen und würden mitunter auch um die besten Stücke streiten.

Positive Resonanz auf ungeschöntes Foto

Die Resonanz auf das Bild sei weitgehend positiv, berichtete ein Stadtsprecher am Montag. In vielen Kommentaren lobten Betrachter die eindrückliche Aufnahme ungeschönter Natur.

