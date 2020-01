Unfallfahrer von Südtirol ist in psychologischer Behandlung

Anzeige

Anzeige

Bozen. Der Südtiroler Unfallfahrer, der sechs Menschen aus Deutschland getötet haben soll, steht unter Schock. Er sei dementsprechend im Krankenhaus in psychologischer Behandlung von Spezialisten, sagte ein Polizeisprecher in Bozen am Sonntag.

Medien in Italien hatten berichtet, der Mann aus dem Südtiroler Ort Kiens sei in der Psychiatrie. Er habe gesagt, sich umbringen zu wollen, als er von der hohen Zahl der Toten erfahren habe. Er habe "Sachen gesagt", die in diese Richtung gehen könnten, sagte der Polizeisprecher. Weitere Details wollte er nicht bekannt geben.

Video Betrunkener Autofahrer tötet sechs Deutsche in Südtirol 0:26 min In Südtirol ist ein offenbar betrunkener Autofahrer in eine Reisegruppe gerast, dabei kamen sechs Deutsche ums Leben. © AFP

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/dpa