Frau in Thüringen von Mülllaster überrollt - 83-Jährige stirbt am Unfallort

Suhl. Eine 83-jährige Frau ist in Suhl (Thüringen) von einem Mülllaster überrollt worden. Sie starb am Dienstagmittag am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Frau überquerte Straße

Nach ersten Ermittlungen soll der Laster auf der Carl-Fiedler-Straße in Schrittgeschwindigkeit gefahren sein, als die Fußgängerin die Fahrbahn plötzlich überquerte. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.