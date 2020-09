Unfall in Umspannwerk: Arbeiter erleidet Verbrennungen - großer Stromausfall

Anzeige

Essen. Bei einem Betriebsunfall in einem Essener Umspannwerk ist ein Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Es kam am Montag zu großflächigen Stromausfällen in mehreren Stadtteilen, wie die Stadt mitteilte. Betroffen gewesen seien unter anderem die Autozulassungsstelle und das Jobcenter im Stadtteil Steele sowie 30 Ampeln im Stadtgebiet und Telefon- und Internetleitungen.

Der 42 Jahre alte Arbeiter sei mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Feuerwehr mit. Am frühen Nachmittag floss der Strom in den meisten Stadtteilen mit Ausnahme von Steele wieder, wie die Stadt Essen mitteilte.

Der Mann hatte zu einem Wartungstrupp gehört. In dem Umspannwerk sei ein Lichtbogen von einer Starkstromleitung entstanden, der den Mann verletzt habe. Seine Kollegen retteten ihn aus dem Gefahrenbereich und brachten ihn ins Freie. Der Netzbetreiber bemühe sich, durch Umschaltungen die Menschen schnell wieder mit Strom zu versorgen, so die Feuerwehr. Die betroffene Anlage sollte vorerst nicht wieder ans Netz gehen.

Als Folge des Stromausfalls gab es laut Feuerwehr einen Fehlalarm: In einem Altenheim sei der Diesel-Notstrom-Generator angesprungen, die Abgaswolke wurde für Brandrauch gehalten. Die Feuerwehr musste aber nicht eingreifen.