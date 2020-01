Unfall in Südtirol: Einsatzleiter berichtet von überwältigender Hilfsbereitschaft

Anzeige

Bozen. Sieben junge Menschen hat der schreckliche Unfall in Südtirol das Leben gekostet, doch möglicherweise hätte die Fahrt des betrunkenen 27-Jährigen noch mehr Opfer fordern können: Der Einsatzleiter der Rettungskräfte berichtet von einer überwältigenden Hilfsbereitschaft, die womöglich Leben rettete.

Einsatzleiter Alfred Außenhofer schilderte dem Sender RTL: "Unser erstes Rettungsmittel ist innerhalb von drei Minuten vor Ort gewesen nach dem Notruf. Die Besatzung hat dann das Ausmaß gesehen und innerhalb weiterer drei Minuten sind die Nachalarmierungen erfolgt." Zahlreiche Freiwillige seien daraufhin schnell zum Unfallort gekommen: "Bei uns im Südtiroler Rettungsdienst sind wir hauptsächlich mit Freiwilligen. Die haben ihre Personenrufgeräte mit Zuhause. In dem Moment, wo ein Massenanfall an Verletzten ist, wie es in dieser Nacht war, gehen die Personen einzeln von Zuhause weg, gehen in die Rettungsstellen und fahren dann los." So sei es auch in der Nacht des schrecklichen Unfalls gewesen.

"Das ist einmalig"

Auch zahlreiche freiwillige Ärzte seien direkt zur Stelle gewesen: "Innerhalb von 40 bis 50 Minuten hatten wir 30 Ärzte in den Krankenhäusern bereit, die gesagt haben: Wir sind in den OPs, wir sind in der Ersten Hilfe, wir sind im Schockraum, braucht ihr Hilfe? Das ist einmalig."

Der 27-Jährige war am Sonntag war in eine Gruppe junger Skitouristen gerast. Dabei starben sieben Menschen, weitere zehn wurden verletzt. Eine Frau aus Deutschland erlag am Montag in einem Krankenhaus in Innsbruck in Österreich ihren schweren Verletzungen. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb schrieb, die Patientin sei am späten Nachmittag gestorben. Der zweite schwer verletzte Patient, der in Innsbruck behandelt wird, sei auf dem Weg der Besserung. Die Ermittlungen der Behörden hatten bei dem Unfallverursacher einen Alkoholwert von fast zwei Promille ergeben. Außerdem gehen die Ermittler von überhöhter Geschwindigkeit aus.

