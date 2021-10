Mann im österreichischen Kärnten durch explodierendes Kriegsrelikt getötet

Anzeige

Kärnten. Ein 59-Jähriger Taucher findet am Donnerstag im Ossiacher See in Steindorf nahe der österreichischen Stadt Kärnten ein unbekanntes Kriegsrelikt und bringt es am Land. Einen Tag später hantiert er in Ufernähe mit dem Objekt, bis es schließlich explodiert, sagte ein Polizeisprecher dem Österreichischen Rundfunk (ORF) am Freitag. Auch die „Tiroler Tageszeitung“ berichtete über den Fall. Der Mann kommt dabei ums Leben.

Laut des ORF-Berichts ereignete sich die Explosion am Freitag gegen 11 Uhr. Die Polizei sichere die Unfallstelle. Das Gebiet wurde demnach großräumig abgesperrt. Auch Sprengstoffexperten seien im Einsatz. Die genauen Umstände der Explosion müssten noch geklärt werden.