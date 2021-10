NRW: Luftfahrzeug stürzt im Siebengebirge ab

Anzeige

Königswinter. Ein Luftfahrzeug ist im Siebengebirge abgestürzt. Man habe einen Notruf erhalten und sei mit Einsatzkräften auf dem Weg zur Absturzstelle in Königswinter in Nordrhein-Westfalen, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Montagmorgen. Da die Stelle mitten im Wald sei, sei der Zugang nicht leicht. Ob es Tote oder Verletzte gab, war noch unklar.

Der Absturzort ist unweit der Festungsruine Löwenburg. Um was für eine Art Luftfahrzeug es sich handelte, war ebenfalls noch nicht bekannt - möglicherweise ein Ultraleichthubschrauber.