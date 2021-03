Auto erfasst mehrere Fußgänger in Leipzig – zwei Menschen sterben

Anzeige

In Leipzig hat ein Fahrzeug am Dienstagvormittag mehrere Fußgänger erfasst. Zwei Menschen seien dabei ums Leben gekommen und zwei weitere schwer verletzt worden, berichtet die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ). Dem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall im Stadtteil Probstheida in der Prager Straße, die derzeit voll gesperrt sei. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort.

Laut einem Tweet der Polizei handele es sich um einen Unfall. Am Steuer des Unglückswagens saß ein 50-jähriger Mann, der sich in polizeilicher Obhut befindet, schreibt die LVZ. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Die Leipziger Polizei bittet, das Gebiet zu umfahren. Auch im öffentlichen Nahverkehr gebe es Einschränkungen.