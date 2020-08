Unfall in Kiel: Frachter kracht in Schleusentor - und verursacht Millionenschaden

Anzeige

Anzeige

Kiel. Ein in Panama registrierter Frachter hat am Samstagmorgen ein Schleusentor in Kiel gerammt, wie die Zeitung “Kieler Nachrichten” (KN) berichtet. Das Schiff war kurz nach fünf Uhr morgens in die Förde eingelaufen. Der Kapitän hatte für sechs Uhr einen Lotsen bestellt. Warum der Frachter, der aus Litauen kam, eine Stunde zu früh weiterfuhr und das Schiebetor der Norschleuse rammte, ist unklar. Aber die Zeit in Litauen ist aktuell eine Stunde weiter als in Deutschland.

Bei dem Zusammenprall entstand ein Schaden von rund einer Million Euro. Die Besatzung blieb unverletzt. Der Frachter soll nun im Laufe des Tages von Schleppern aus dem Tor gezogen werden. Es wurde stark beschädigt und ist nicht mehr einsetzbar.

“Wir werden nach der Bergung des Schiffes am Montag die Schäden untersuchen”, sagte Detlef Wittmüß, der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau den “KN”.