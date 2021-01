Auto stürzt in Fluss und versinkt: Fahrer und Kind sterben

Anzeige

Anklam. Rettungskräfte haben in Mecklenburg-Vorpommern einen Mann und ein Kind tot aus ihrem Fahrzeug geborgen, nachdem der Wagen in einen Fluss gestürzt und untergegangen war. Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug am Mittwochabend in Anklam in einer Kurve bei Schneefall von der glatten Fahrbahn abgekommen und in die Peene gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Helfer war der Pkw bereits unter Wasser in fünf Metern Tiefe. Das Fahrzeug wurde von einem Kran geborgen. Vor Ort waren mehrere Rettungsfahrzeuge sowie Taucher im Einsatz, berichtet die „Ostsee Zeitung“.

Im Fahrzeug befanden sich der 43-jährige Fahrer und ein neun Jahre alter Junge. In welcher Beziehung die beiden Toten zueinander stehen und wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.