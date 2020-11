Unfall im Chemie-Unterricht: 16-jährige Schülerin in Spezialklinik geflogen

Anzeige

Kiel. Eine 16-Jährige ist bei einem Unfall im Chemie-Unterricht schwer verletzt worden. Die Schülerin eines Gymnasiums in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel wurde am Montag in eine Spezialklinik nach Lübeck gebracht, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Das Mädchen sei mittlerweile bereits zu dem Vorfall befragt worden. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ darüber berichtet.

Verpuffung bei Experiment

Im Unterricht habe es bei einem Experiment eine Verpuffung gegeben, sagte der Polizeisprecher. „Wir gehen eher von einem Unfall aus.“ Es gebe keine Hinweise auf einen Vorsatz. Schüler und Lehrer sollten von der Polizei zu dem Unfall befragt werden.