Mehrere Verletzte: Hubschrauber stürzt auf Autobahn in Brandenburg

Nuthetal. Ein Kleinsthubschrauber ist am Donnerstagabend auf die Autobahn 115 kurz vor dem Dreieck Nuthetal in Brandenburg abgestürzt. Das berichtet die „Märkische Allgemeine” (MAZ). Die Abfahrt in Richtung Magdeburg ist derzeit voll gesperrt.

Der Hubschrauber liegt laut dem Bericht auf dem Standstreifen und ist stark demoliert. Mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei sind vor Ort. Es gibt Verletzte.

Verletzte aus Hubschrauber befreit

Die Feuerwehr hat die Unfallstelle weiträumig gesichert. Die Brandschützer sorgen dafür, dass vom Treibstoff und elektrischen Gerät keine weitere Gefahr ausgeht.

Die Verletzten sind aus dem Hubschrauber befreit und werden derzeit im Rettungswagen behandelt.