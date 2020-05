Anzeige

Anzeige

Hamburg. Bei einem spektakulären Unfall ist am Mittwoch ein Gelenkbus in das Gebäude des zentralen Busbahnhofs in Hamburg-Bergedorf gekracht. Das Fahrzeug der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein sei mit der Vorderachse über einer Rolltreppe auf der oberen Ebene des Bahnhofs zum Stehen gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Busfahrerin und ein Passant seien leicht verletzt worden. Im Bus hätten sich keine Fahrgäste aufgehalten. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Der Bus habe den Passanten nur knapp verfehlt, sagte der Sprecher. Er sei durch umherfliegende Glassplitter verletzt worden.