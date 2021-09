Unfall bei Chemieexperiment: Schüler mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus geflogen

Anzeige

Anzeige

Sundern. Bei einem Experiment im Chemieunterricht hat sich in Sundern im Hochsauerlandkreis ein Schüler schwere Verbrennungen an der Hand zugezogen. Laut Mitteilung der Polizei von Mittwoch musste der 14-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Kriminalpolizei hat zu dem Vorfall, der sich am Dienstag ereignete, die Ermittlungen übernommen.

Der Unfall sei außerhalb des Schulgebäudes passiert. Die Polizei spricht von einem Außenexperiment. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht.