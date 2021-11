Schnee und Glätte: Mehrere Unfälle in Süddeutschland

Anzeige

München/Heidelberg. Wegen Schnee und Glätte ist es in Süddeutschland zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag meldete die Polizei in Bayern zahlreiche Unfälle. In Selb an der tschechischen Grenze wurde eine Frau schwer verletzt. Sie geriet durch Schneeglätte mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und kam in den Gegenverkehr.

In Heidelberg rutschte ein Linienbus von einer glatten Straße und musste geborgen werden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, steckte der Bus am Montag in der Erde neben der Straße fest. Im Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls jedoch keine Fahrgäste; der Fahrer blieb unverletzt. Für rund zwei Stunden musste die Straße voll gesperrt werden.

Wetterdienst rechnet weiter mit Schneefall

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete weiter mit winterlichem Wetter, in der Südhälfte verbreitet mit Schneefall. Auf dem Brocken und Fichtelberg wurde am Dienstag mit Unwettern, in den Alpen und im westlichen Teil des Alpenvorlandes sogar mit schweren Sturmböen gerechnet.