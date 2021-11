„Unerträglicher Schmerz“: Vier Babys bei Feuer in indischer Klinik getötet

Anzeige

Anzeige

Neu Delhi. Ein Feuer in einer Neugeborenenstation einer Klinik in Zentralindien hat nach Behördenangaben vier Säuglingen das Leben gekostet. Insgesamt 40 Babys hätten auf der Station des Krankenhauses in Bhopal gelegen, von denen 36 gerettet worden seien, sagte Vishwas Sarang, Minister für medizinische Bildung im Staat Madhya Pradesh.

Das Feuer brach demnach am Montagabend (Ortszeit) aus. Inzwischen sei alles unter Kontrolle. Madhya Pradeshs Regierungschef Shivraj Singh Chauhan ordnete Ermittlungen zur Brandursache an.

Der vorzeitige Tod von Kindern sei „ein unerträglicher Schmerz“, schrieb er auf Twitter. Er drücke den betroffenen Familien sein Beileid aus. Als mögliche Unglücksursache gelte ein Kurzschluss, meldete die Nachrichtenagentur Press Trust of India unter Berufung auf Behördenkreise.