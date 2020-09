“Uncle Ben´s” wird umbenannt: Diese Unternehmen reagierten ebenfalls auf Rassismus-Vorwürfe

Im nächsten Jahr müssen die Liebhaber der bekannten Reis-Marke “Uncle Ben´s” womöglich genauer in die Supermarkt-Regale hinschauen. Denn “Uncle Ben’s” wird nach Kritik an ihrem Namen umbenannt. Künftig solle der Reis Ben’s Original heißen, gab der Mutterkonzern Mars in dieser Woche bekannt.

Der neue Name soll ab nächstem Jahr auf den Verpackungen zu sehen sein. Ein begleitendes Bildmotiv für den neuen Namen steht nach Angaben der Präsidentin für Mars Food, Fiona Dawson, noch nicht fest. Das bisherige Logo wurde als rassistisch eingestuft. Seit den 1940er Jahren ist auf Reis-Produkten mit der Marke Uncle Ben’s ein weißhaariger Schwarzer zu sehen, der manchmal eine Fliege trägt. Kritiker geben zu bedenken, dass Uncle Ben wie ein schwarzer Bediensteter wirke. Mars sagte, das Modell für das Gesicht sei ursprünglich ein Kellner namens Frank Brown in Chicago gewesen.

Die Proteste gegen Rassismus und die Diskussionen um mangelnde Gleichberechtigung hat das Unternehmen zu diesem Schritt bewogen. Und der US-Lebensmittelkonzern steht mit der Namensänderung längst nicht allein da. Weitere Unternehmen haben bereits reagiert und rassistische Stereotype aus ihren Produktnamen und Logos entfernt. Die Black-Lives-Matter-Bewegung hat vor allem in den USA die Namensänderungen beschleunigt.

Eine Auswahl:

Der US-Lebensmittelunternehmen Quaker Oats vertreibt unter anderem Pfannkuchenmischungen und Sirup unter der Marke “Aunt Jemima”. Auf den Verpackungen ist eine schwarze, lachende Frau zu sehen. Die Begriffe Uncle und Aunt wurden zu Zeiten der Versklavung häufig als Anreden für ältere schwarze Personen, denen eine förmliche Anrede nicht zugestanden wurde, verwendet. Nach aufkommender Kritik soll nun der Markenname und auch das Bild abgeändert werden.