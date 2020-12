Unbekannter schießt auf mehrere Männer in Berlin

Anzeige

Anzeige

Berlin. Ein Unbekannter hat bei einem Treffen mehrerer Männer in Berlin in der Nacht Schüsse auf offener Straße abgefeuert. Die Männer sollen am frühen Sonntagmorgen aus drei Autos im Stadtteil Charlottenburg ausgestiegen sein, teilte die Polizei mit. Nach einer Begrüßung soll dann ein Fußgänger mit einer Waffe aufgetaucht sein. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Ebenso war demnach offen, ob es Verletzte gab. „Die Ermittlungen laufen“, sagte eine Sprecherin.

Der Unbekannte soll Schüsse in Richtung einiger der Männer abgegeben haben. Die Mitfahrer und der Schütze flüchteten anschließend zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Zwei der Autofahrer, beide 28 Jahre alt, wurden später in der Nähe von den alarmierten Beamten gefunden. Beide erklärten, keine Angaben zu dem Vorfall machen zu können. Warum sich die Männer in der Nacht trafen, war nach Polizeiangaben zunächst unklar.