Unbekannter prügelt Kind krankenhausreif - Tat mit Handy gefilmt

Lübeck. Brutaler Überfall in Lübeck: Ein bislang unbekannter Täter hat einen elfjährigen Jungen so sehr geschlagen und verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Tat ereignete sich bereits am Montag vergangener Woche auf dem Schulweg des Elfjährigen, wie die "Lübecker Nachrichten" berichten.

Gegen 7.25 Uhr stieg der Schüler nach Angaben der Polizei an der Haltestelle „Burckhardt-Gymnasium“ aus dem Bus. Von dort aus wollte er weiter zur Gotthard-Kühl-Schule gehen. Auf dem Weg kamen ihm jedoch drei männliche Jugendliche entgegen.

Einer von ihnen schlug dem Elfjährigen plötzlich ohne ein Wort zu wechseln mehrfach in den Magen. Die zwei Begleiter des Angreifers filmten die Tat und gingen dann einfach davon. Unter Atemnot alarmierte der geschlagene Junge die „112“.

Polizei sucht Schläger

Notarzt und Polizei seien schnell vor Ort gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Zeitung. Mit dem Rettungswagen wurde der Verletzte sofort zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Umständen entsprechend ginge es ihm inzwischen wieder gut.

Jetzt sucht die Polizei die Verdächtigen. Bei dem Schläger handelt es sich laut Polizeiangaben um einen 1.70 bis 1.75 Meter großen, männlichen Jugendlichen mit braunen Haaren im Alter von circa 15 bis 16 Jahren. Er trug zum Tatzeitpunkt auffällig rote Nike-Schuhe und Kopfhörer um den Hals.

RND/msc