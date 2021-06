Unbekannte stehlen 300 Blanko-Impfpässe und Praxisstempel

Anzeige

Königswinter. Unbekannte haben in einer Arztpraxis in Königswinter in Nordrhein-Westfalen 300 Blanko-Impfausweise und einen Praxisstempel gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Täter zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Fenster zu den Praxisräumen aufgehebelt.

Nach ersten Ermittlungen könne eine Vorbereitungstat für Impfpassfälschungen nicht ausgeschlossen werden. Auch Bargeld ließen die Einbrecher mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatorts Verdächtiges beobachtet haben.

Erst in der vergangenen Woche sind Ermittler in Nordrhein-Westfalen mit Durchsuchungen in mehreren Städten gegen mutmaßliche Impfpass-Fälscher vorgegangen. Am vergangenen Dienstag wurden Beamte in Solingen, Düsseldorf und Dortmund vorstellig. Konkret bestehe gegen drei Beschuldigte der Verdacht, Impfpässe gefälscht und verkauft zu haben.