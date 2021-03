Unbekannte Frau soll Neunjährigen ins Gleisbett gestoßen haben

Anzeige

Neckarsteinach. Eine unbekannte Frau soll im Bahnhof in Neckarsteinach in Hessen einen neunjährigen Jungen auf die Gleise gestoßen haben. Der Junge habe sich bei dem Sturz verletzt und sei behandelt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Polizei zufolge hat sich die Frau wohl über vier Kinder im Bahnhof geärgert, darunter der neun Jahre alte Junge. Worum es ging, war unklar. Sie soll den Neunjährigen daraufhin mitsamt seinem Fahrrad vom Bahnsteig gestoßen haben.

Kinder halfen Jungen aus Gleisbett

Die anderen Kinder halfen dem Jungen aus dem Gleisbett heraus, bevor eine S-Bahn einfuhr. Die Verdächtige sei in diese Bahn eingestiegen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nach Zeugen.