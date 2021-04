Unangeleinter Hund beißt Welpen in Hannover tot

Anzeige

Anzeige

Hannover. Ein unangeleinter Hund von einem unbekannten Halter hat einen vier Monate alten Welpen in Hannover getötet. Das berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ). Der Chow-Chow-Welpe Bandit starb nach Informationen des Besitzers trotz einer Notoperation einen Tag später.

Der Besitzer des attackierenden Hundes floh

Die Tochter des Besitzers sei mit dem Welpen am Ostersonntag spazieren gegangen, als ein anderer, unangeleinter Hund ihn auf offener Straße von hinten attackierte und in den Kopf biss. Sie habe nach dem anderen Hund geschlagen, damit dieser abließ, was auch geschah. Doch der Welpe sei dann schon schwer verletzt gewesen. Nach der Attacke sei der unbekannte Halter mit seinem Hund fortgelaufen. Die unter Schock stehende 16-Jährige habe er einfach stehen gelassen. „Der Typ ist einfach abgehauen“, sagt der Besitzer Ivan Balta gegenüber der Zeitung. Auch eine Notoperation konnte den jungen Hund nicht retten.

Anzeige

Balta hat nun Anzeige erstattet. Die Polizei stuft nach „HAZ“-Informationen die Beißattacke als Straftat ein und ermittelt. Doch dass eine detaillierte Täterbeschreibung fehlt, erschwert die Ermittlungen.