„Bäume pflanzen statt Böller knallen“: MV-Umweltminister Backhaus mit Vorschlag für Silvester

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat eine Idee für alle, die normalerweise zu Silvester Feuerwerk kaufen und es jetzt wegen des Verbots nicht tun können. In einer Mitteilung des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern wird der Minister mit dem markigen Satz „Bäume pflanzen statt Böller knallen!“ zitiert.

Damit will Backhaus eine umweltfreundliche Alternative zum Kauf von Feuerwerkskörpern aufzeigen. Konkret wirbt der Minister für den Kauf von sogenannten „Waldaktien“. In der Mitteilung des Ministeriums heißt es dazu: „Waldaktien sind sogenannte Öko-Wertpapiere, die es auch Einzelpersonen wie Bürgerinnen und Bürgern erlauben, Geld in die Pflanzung neuer Klimawälder zu investieren. Ihnen wird für ihren freiwilligen Beitrag für den Klimaschutz eine Bescheinigung, symbolisch als Waldaktie, ausgestellt.“ Zuvor berichtete „Ostsee-Zeitung“ über den Vorschlag von Backhaus.

Bundesweites Verbot für den Verkauf von Feuerwerkskörpern

Um die Klinken zu entlasten, wurde dieses Jahr wieder ein bundesweites Verbot für den Verkauf von Feuerwerkskörpern beschlossen. In der Silvesternacht wurden in der Vergangenheit regelmäßig Patientinnen und Patienten nach Unfällen mit Feuerwerkskörpern in die Notaufnahme eingeliefert. Aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage befinden sich viele Krankenhäuser bereits an der Kapazitätsgrenze.