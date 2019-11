Umstrittenes Tierlabor: Versuchsergebnisse systematisch manipuliert?

Anzeige

Augsburg. Ehemalige Mitarbeiter der umstrittenen Firma LPT in Hamburg und Schleswig-Holstein erheben neue schwere Vorwürfe. Laut einer Mitteilung der Organisation Soko Tierschutz sei es in einem Labor in Hamburg Neugraben über zehn Jahre üblich gewesen, dass Tierversuchsstudien manipuliert wurden. Sie seien an das jeweilige Ziel angepasst und die tatsächlichen, aber problematischen Testergebnisse verheimlicht und verfälscht worden, heißt es in der Mitteilung.

Eine Mitarbeiterin, die sich auch der Staatsanwaltschaft als Zeugin zur Verfügung gestellt habe, äußere sich demnach in der ARD-Sendung "Fakt": "Ich habe es nicht nur erlebt, ich habe es auch gemacht, ich habe Dokumente gefälscht. Unsere Studien, wenn da Ergebnisse nicht unseren Erwartungen entsprochen haben, bin ich angehalten worden, dass zu verbessern."

Blick auf das Gelände des LPT-Labors in Mienenbüttel. © Quelle: Bodo Marks/dpa

Das Unternehmen LPT steht seit Wochen in der Kritik. Die Soko Tierschutz hatte einen Aktivisten als Mitarbeiter in das private Labor im Landkreis Harburg eingeschleust, dieser filmte blutende Hunde und gefesselte Affen. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt inzwischen gegen den Betreiber, Niedersachsen prüft den Widerruf aller an dem Standort genehmigten Tierversuche.

Laut der aktuellen Mitteilung berichtet eine zweite Zeugin von ähnlichen Vorgängen im LPT-Labor in Schleswig-Holstein. Hier seien Tests an potenziellen Gefahrstoffen für die Umwelt gemacht worden. In einer Rattenstudie sei demnach die hohe Todesrate und der Tod der meisten Tiere laut der Zeugin vertuscht worden. Eine niedrigere Dosis habe schließlich das gewünschte Ergebnis erbracht.

Tierschützer stellen Strafanzeige

"Diese Aussagen belegen den Supergau eines völlig außer Kontrolle geratenen Systems. Hier stößt erlaubte Misshandlung, brutale Tierquälerei und massive kriminelle Energie auf einen Staat, der nur noch ein hilfloser Statist ist", wird Friedrich Mülln, Gründer von Soko Tierschutz, zitiert. Wenn so über Jahre gefälscht werde, bedeutet das auch eine große Gefahr für die menschlichen Testpersonen in den auf die Tierversuche folgenden klinischen Studien. "Wir haben Strafanzeige wegen Verdacht auf vielfachen, gewerblichen Betrug und erneut auch wegen Tierquälerei gestellt. Die Zeugen berichten auch von Übergriffen auf Tiere, zum Beispiel die grausame Tötung von Kaninchen", so Mülln.

Über die Bilder aus dem Labor im Kreis Harburg zeigten sich zuletzt Politiker aller Parteien erschüttert. Auch der Ruf nach mehr staatlichen Kontrollen wurde laut. „Wenn den Behörden etwas auffällt, wird die Kontrollfrequenz erhöht“, sagte die Tierschutzreferentin aus dem Agrarministerium in der vergangenen Woche. Der Wunsch nach einer dauerhaften Überwachung der Einrichtungen sei nicht machbar und rechtlich nicht vorgesehen. Es könne nicht die ganze Zeit ein Amtstierarzt daneben stehen.

RND/seb/dpa