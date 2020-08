Umstrittenes Polizeieinsatz-Video: NRW-Innenminister kündigt Klärung an

Anzeige

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat nach einem umstrittenen Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt eine konsequente Aufklärung angekündigt. “Auch ich habe mich erschrocken”, sagte Reul am Montag über seinen ersten Blick auf ein Video des Einsatzes, das im Internet kursiert. Reul erklärte in einer Pressekonferenz am Montag, dass der Einsatz des Knies unter Umständen erlaubt ist: “Knie und Schienbein” auf Ohr und Kieferknochen zu legen sei gedeckt. Doch anders sieht es aus, wenn das Knie auf den Hals gedrückt wird. Die direkte Einwirkung auf “Blut- und Nervenbahn” könne zu einer Erstickungsgefahr führen. In dem Video ist nicht genau zu sehen, wie der Polizist den Mann mit dem Knie zu Boden drückt: Was genau in dem Moment passiert sei, müsse laut Reul daher nun “objektiv geklärt werden”.

Erster Zwischenbericht

Der Vorfall wird nun von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und dem zugeteilten Polizeipräsidium untersucht. Laut einem ersten Zwischenbericht, den er angefordert habe, sei die Polizei am Samstagabend zunächst wegen zehn randalierenden Personen zu einem Schnellimbiss gerufen worden. Der betroffene 15-Jährige - der offensichtlich nichts mit dem eigentlichen Einsatz zu tun gehabt habe, habe sich eingemischt. Es sei durch den Jugendlichen dann zu einem tätlichen Angriff gegen die Beamten gekommen, so Reul. Danach sei der 15-Jährige zu Boden gebracht, gefesselt und zum Streifenwagen gebracht worden. Dies sei ein Zeitraum von zwei bis drei Minuten gewesen.