Umgestürzte Lärmschutzwand: Razzia nach Tod von Autofahrerin – 15 Beschuldigte

Köln. Im Fall der umgestürzten Lärmschutzwand auf der A3 bei Köln wird gegen 15 Beschuldigte ermittelt. Dabei handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Freitag um sieben Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßen NRW, zwei Prüfingenieure und sechs Mitarbeiter von Baufirmen. Die Wand war im November 2020 umgestürzt und hatte eine Autofahrerin erschlagen.

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durchsuchten Ermittler am Donnerstag die Geschäftsräume zweier Baufirmen in Ibbenbüren und Münster sowie des Landesbetriebs Straßenbau NRW in Gelsenkirchen.