Ukraine: Zwei Tote nach Blitzeinschlag

Tscherkassy. In der Ukraine sind zwei Menschen bei einem Blitzeinschlag ums Leben gekommen. Der 23-jährige Mann und die 55-jährige Frau hätten im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy in der Nähe eines Gewässers unter einem Baum Schutz gesucht. Dann sei der Blitz eingeschlagen, wie ukrainische Medien am Montag berichteten.

Eine weitere Frau (46) werde mit Verbrennungen in einem Krankenhaus behandelt.