SOS-Kinderdorf-Chef von Luhansk: „Wir wollen leben!“

Artilleriefeuer auf die ukrainischen Dörfer und Städte habe es immer gegeben während der nunmehr acht Jahre der kriegerischen Auseinandersetzungen im Osten der Ukraine, sagt Serhii Lukashov am Telefon. Und daran hätten sich die Bewohner inzwischen auch gewöhnt - dass es Beschuss gibt und dann wieder aufhört. Nur hörte er zuletzt nicht mehr auf. „Die Region Luhansk ist jetzt wieder Frontlinie“, erklärt der Nationale Direktor von SOS Kinderdorf Ukraine. „Dort arbeiten wir. Und die Kinder dort brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können.“ Selbst hält Lukashov sich derzeit im Südosten des Landes auf, sei aber in ständigem Kontakt mit den Luhansker Kollegen.

Der Artilleriebeschuss wurde mit jeder Stunde schlimmer

Der verstärkte Beschuss habe schon am Donnerstag begonnen, sei also nicht etwa Ausdruck der Euphorie der prorussischen Rebellen über die am Montag erfolgte Anerkennung der besetzten Teile von Donezk und Luhansk als Volksrepubliken durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewesen. Am 17. Februar hätte es über die gesamte Frontlinie Artilleriebeschuss gegeben. An dem Tag wurde der Kindergarten von Stanyzia-Luhanska getroffen, in Popasna eine Schule. „Wir waren alle ziemlich verstört über die dramatische Zunahme“, so der 49-Jährige. „Es wurde mit jeder Stunde schlimmer. Und inzwischen herrscht große Not. Viele Dörfer sind zerstört, Elektrizitätswerke wurden getroffen, die Wasserversorgung wurde lahmgelegt.“ Im ukrainisch kontrollierten Teil der Region gebe es viele Verwundete. „Die Leute haben jetzt Angst.“

Und so sei es die richtige Entscheidung gewesen, das SOS Kinderdorf Luhansk (der Name bezieht sich nicht auf die Stadt, die unter Kontrolle der prorussischen Rebellen steht, sondern auf die gleichnamige Region) zu evakuieren. Nicht erst, als das Trommelfeuer kein Ende mehr nahm. Schon am Dienstag, habe man beschlossen, zu gehen, sagt Lukashov. „Es wurde ja ziemlich massiv in unseren Medien darüber berichtet, als die Führer der westlichen Länder verkündet hatten, die große Invasion Russlands werde am Mittwoch erfolgen. Wir haben das ernst genommen und damit vielleicht überreagiert.“ Aber nun sei man froh, dass die mehr als 200 Schützlinge des SOS Kinderdorfs heil davongekommen sind. Dabei wurde nicht etwa ein klassisches Kinderdorf geräumt. In Luhansk wird das modernere Kinderdorf-Konzept der Desinstutionalisierung verwirklicht, wo die Kinder und ihre Pflegeeltern in den Gemeinden leben, dort vom SOS-Team betreut und unterstützt werden. Man ging bei der Evakuierung quasi von Tür zu Tür.

Lukashov: „Ein paar Familien weigerten sich“

„In Zügen wurden sie in Richtung Westen gefahren“, sagt Lukashov. „Im Transportwesen lief alles perfekt.“ Freilich wisse man nie, wie es damit am Abend oder anderntags aussehe. Zunächst bleiben die Evakuierten nun für zwei Wochen in Lemberg im Westen, um dann dauerhaft im SOS Kinderdorf Browary in der Nähe von Kiew unterzukommen. Während des Transports sei es darauf angekommen, die Kinder nicht zu beunruhigen. Diesbezüglich würden die Eltern geschult, beruhigend auf die Kinder einzuwirken. Die SOS-Mitarbeiter hätten dagegen die Maxime, im Hintergrund zu bleiben.

Nicht alle wollten ausreisen. „Ein paar Familien weigerten sich“, so Lukashov. Sie hatten dies oder jenes vorgeschützt, irgendwelche privaten Verpflichtungen. Wieder verweist der Ukrainer auf die Dauer des Konflikts, der für Gefahren abgestumpft habe. „Manche ziehen es vor, erstmal abzuwarten, im Vertrauen darauf, dass es bisher nach ein paar Tagen ja immer wieder ruhiger geworden ist.“ Diesmal vielleicht nicht. „Die Situation ist gefährlich“, betont Lukashov. Man versuche deshalb, die Zögerlichen zu überzeugen.

Tausende Kinder sind noch zu evakuieren

Das Problem der Kinder im Kriegsgebiet sei noch riesig. Tausende seien noch zu evakuieren, bei weitem nicht alle Pflegekinder im Osten der Ukraine seien in der Obhut von SOS Kinderdorf Ukraine. Und nun würde man gemeinsam mit den örtlichen Behörden nach Möglichkeiten suchen, auch sie außerhalb der Gefahrenzone zu bringen. Das Versprechen wurde gegeben, dass es damit bald losgehen könne, auch dass entsprechende Unterkünfte im Westen des Landes bereitgestellt würden. Oberstes Gebot ist es für Lukashov dabei, dass die Familien zusammenbleiben, dass es Familienunterkünfte gebe. Die Internationale Hilfe, die geleistet würde, um dies zu ermöglichen, sei „großartig“, sagt er.

Um möglichst vielen ein Entkommen aus den umkämpften Gebieten zu ermöglichen, bedürfe es vor allem eins: „Geld“. Die Kosten und Folgekosten für die noch anstehenden Evakuierungen seien hoch. Außer den Transporten selbst müsste der Wohnraum angemietet werden, müssten Sicherheitskräfte und Pädagogen bezahlt werden, um den Neuankömmlingen zu helfen. Und. Und. Und.

Was, wenn Putin bis nach Kiew zieht ...

Der Kiewer Rus des Mittelalters gilt vielen als Ursprung des Russischen Reichs. Ob es einen Plan B gebe, falls Putin beschließt die ganze Ukraine mit Krieg zu überziehen, will man wissen. Falls er bis nach Kiew vorrücke, wie man aus Reden schließen könnte, in denen er die ukrainische Kapitale als „Mutter aller russischen Städte“ bezeichnet? „Falls das passiert, sind wir richtig schlimm dran“, räumt Lukashov ein. „Dann müssten wir unsere SOS-Kinderdorfkinder ganz nach Westen verlegen“, überlegt er. Deren Sicherheit und die der Pflegeeltern könne man garantieren. Ausmalen mag er sich einen großen Feldzug Putins lieber nicht. „Die Region Kiew hat vier Millionen Einwohner. Keine Ahnung, wie viele Kinder dann Hilfe benötigen würden.“ Er seufzt.

Das Vertrauen auf die Solidarität seiner Landsleute ist groß bei Lukashov. Bewiesen hätte die Ukrainer ihren Zusammenhalt bereits. Nach der Krim-Übernahme durch Putin seien 2015 1.2 Millionen Flüchtlinge Richtung Westen geströmt. Klar habe es hier und da Anstrengungen gekostet, aber nach ein, zwei Jahren war alles gut. Es hat keine Ghettos gegeben, jeder, der aus dem Osten ins Kernland der Ukraine gekommen ist, wurde gut integriert.“ Kein schlechtes Ergebnis für ein Volk von 44 Millionen, findet der SOS-Kinderdorfchef, weiß aber: „Diesmal werden es mehr Flüchtlinge. Zwei Millionen vielleicht. Das wird eine große Herausforderung. Wir haben nicht genug Geld, nicht genug Räumlichkeiten, nicht genug Transportmittel.“

Was glaubt er, wird passieren? „Ich hoffe auf das Beste“, sagt Lukashov ruhig, „und bin auf das Schlechteste gefasst.“ Was er sich von der Internationalen Gemeinschaft erhofft: „Bitte nutzt jedes Mittel, das euch zur Verfügung steht, um den Beschuss zu stoppen und den Krieg zu beenden.“ Er hält kurz inne. „Wir wollen nicht getötet werden“, sagt er dann. „Wir wollen leben! Und wir wollen, dass unsere Kinder sicher sind.“

Die fünfköpfige Familie, die in diesem Haus im Distrikt Stanytsia Luhanska lebt, bekommt Unterstützung von SOS Kinderdörfer Ukraine. Ein Jahr waren Eltern, Großmutter zwei Töchter im Alter von 13 und vier Jahren fern von den Kämpfen in Starobilsk, 85 Kilometer östlich von Luhansk, dann kehrten sie zurück in eine Welt, die für Kinder nichts bereithält außer Leid und Tod. Die kleine Tochter Alla will nicht in den öffentlichen Kindergarten. Sicher fühle sie sich nur, so die Mutter, wenn sie das Zeichen des SOS Kinderdorfs Luhansk sehe. © Quelle: Fotografin

Serhii Lukashov (49) ist seit Mitte Mai 2019 Nationaler Direktor für SOS Kinderdorf Ukraine. Er erwarb Abschlüsse in Psychologie und Sozialarbeit an zwei Universitäten in Kiew und absolvierte zusätzliche Ausbildungskurse in Sozialarbeit an europäischen Universitäten. Seit den 1990er Jahren arbeitet er im Bereich der psychosozialen Dienste für Kinder und Familien - in Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und internationalen Organisationen. In den frühen 2000er Jahren war er an den ersten Schritten zur Einrichtung von Familienunterstützungsdiensten und Pflegefamiliennetzwerken in der Ukraine beteiligt, die später eine Schlüsselrolle bei der schrittweisen Deinstitutionalisierung der Kinderbetreuung im Land spielten. Später war Serhii in demselben Arbeitsbereich international tätig - in Kirgisistan, Tadschikistan, Russland (St. Petersburg), Kosovo - als Berater, Praxisausbilder und Ausbilder für staatliche und nichtstaatliche Dienstleister und Entscheidungsträger. Seine Fachgebiete sind das Management von Sozialdienstleistungen für Familien, die praktische Ausbildung von Sozialarbeitern sowie die Entwicklung und Anpassung von Regelwerken und methodischen Dokumenten. In den vergangenen Jahren hat er an Projekten zum Wiederaufbau des Sozialsystems in den östlichen Regionen der Ukraine mitgewirkt. Mitte Mai 2019 begann er seine Arbeit als nationaler Direktor von SOS-Kinderdorf Ukraine.

Der Ukrainer Serhii Lukashov ist seit Mai 2019 Nationaler Direktor für SOS Kinderdorf Ukraine. © Quelle: Fotograf

SOS Kinderdorf weltweit unterstützt Kinder und Familien in der Ukraine seit 2003. Es gibt dort ein klassisches SOS Kinderdorf nahe Kiew, während in der Region Luhansk die Mitarbeiter des Teams die Kinder und ihre Pflegeeltern in deren Wohnungen und Häusern betreuen und unterstützen. Was dem moderneren SOS-Konzept der Deinstitutionalisierung entspricht, in der das „Kinderdorf“ in die städtische Struktur eingegliedert ist.

Der Krieg in der Ostukraine begann im Frühjahr 2014 und forderte bislang 14.000 Todesopfer und über 1.2 Millionen Vertriebene. Die jüngsten Spannungen und Militäraktionen gefährden direkt 2,9 Millionen Menschen, die in den östlichen Regionen Luhansk und Donezk leben, aber die Bedrohung erstreckt sich auf das gesamte Land. Am Montag erkannte der russische Präsident Wladimir Putin die abtrünnigen Gebiete von Donezk und Luhansk als Volksrepubliken an. Unter anderem rechnet der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz damit, dass Putin eine Besatzung der ganzen Ukraine plant.