Ukraine: Schüsse bei Geiselnahme gefallen - 20 Passagiere in Bus gefangen

Merkels Telefonat mit Putin: Kritik an Ukraine bei Konfliktlösung

Angela Merkel hat mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. In dem Gespräch ging es laut Regierungssprecher Steffen Seibert vor allem um den Krisenherd in der Ostukraine. Beide Seiten betonten laut Kreml, dass es keine Alternative zu den 2015 in Minsk vereinbarten Schritten für eine Lösung der Krise gebe.