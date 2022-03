Flucht aus der Ukraine: Schäferhund wird 15 Kilometern auf Schultern bis an die Grenze getragen

Anzeige

Hunderttausende Menschen sind seit Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine auf der Flucht. Oft lassen sie ihr gesamtes Hab und Gut zurück. Doch ihre Haustiere, die nehmen einige der Flüchtenden mit - wie in aktuelles Beispiel zeigt, über das die britische Tageszeitung The Guardian berichtet. Bilder zeigen, wie ein Schäferhund auf der Schulter einer Person getragen wird.

Die Zeitung beruft sich auf Berichte einer Frau namens Alisa. Diese habe die Bilder auf der Flucht mit ihrem Mann und ihren beiden Hunden gemacht. Auf dem fußläufigen Weg zur polnischen Grenze habe der gut zwölf Jahre alt Schäferhund etwa 15 Kilometer vor dem Ziel schlappgemacht.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Alisa habe Autofahrer angehalten mit der Bitte, das Ehepaar und die Hunde mitzunehmen. Ohne Erfolg. „Aber die Hunde sind ein Teil unserer Familie“, berichtet die 35-Jährige. Einige hätten ihr geraten, das Tier zurückzulassen, doch das kam nicht infrage: „Der Hund ist alles, was vom früheren Leben geblieben ist“. Also habe ihr Mann – nicht Alisa selbst, wie das Bild auf Twitter vielfach falsch beschrieben wird – den Hund auf seine Schulter gelegt und die übrigen Kilometer getragen. Das klingt zunächst nach einem Happyend. Doch es kam anders.

Für den Ehemann war an der Grenze Schluss. Er setzte den Hund ab und musste wieder zurück. „Mein Mann konnte wegen seines Alters und des Mobilmachungsbefehls nicht über die Grenze“, berichtet Alisa.