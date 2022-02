Live und in sechs Sprachen fließend: Ukraine-Reporter begeistert das Netz

Anzeige

Kiew. In diesen Tagen schaut die ganze Welt auf die Ostukraine. Damit hängt es bestimmt auch zusammen, allerdings nicht primär, dass der Tweet des TV-Journalisten Philip Crowther aktuell bereits mehr als 18 Millionen Mal angesehen wurde. Denn in seinem Tweet zeigt der Journalist einen Zusammenschnitt seiner aktuellen Berichterstattung aus Kiew für verschiedene Fernsehsender. Zunächst in englischer Sprache, doch dann geht es weiter: Luxemburgisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch. In genau dieser Reihenfolge und durchweg fließend.

Dabei ist die mehrsprachige Berichterstattung für den Sohn einer deutschen Mutter und eines britischen Vaters überhaupt nichts Ungewöhnliches. In seiner Branche ist Crowther aufgrund seiner Mehrsprachigkeit bereits schon längere Zeit ein bekanntes Gesicht. Auf seinem Twitter-Channel sind vergleichbare Zusammenschnitte zum Gedenkgottesdienst für George Floyd aus Minneapolis aus dem Juni 2020 zu sehen.

Der Startschuss für die sechssprachige Berichterstattung muss um den 19. September 2019 herum gefallen sein und dies scheinbar unverhofft, denn Crowther twitterte an diesem Tag: „Ich hätte nie gedacht, dass dies mein Ziel werden würde, aber los geht‘s: sechs Sprachen in 48 Stunden aktueller Berichterstattung (...).“

So vielfältig wie seine Sprachkenntnisse sind auch die beruflichen Stationen des Journalisten. Nach seinem Abitur in Luxemburg studierte Crowther Hispanistik in London. Bei der uruguayischen Zeitung El País machte er seine ersten journalistischen Schritte.

Heute arbeitet Crowther für mehrere Fernsehanstalten, darunter RTL Television und Deutsche Welle. Außerdem ist er unter anderem Korrespondent für France 24 im Weißen Haus.