Ukraine-Krieg: Schwangere Journalistin will für Berichterstattung in Kiew bleiben

Kiew. Die Kriegsberichterstattung aus der Ukraine ist für viele Journalisten und Journalistinnen derzeit lebensgefährlich. Dennoch will eine ukrainische Reporterin das Land nicht verlassen - und das, obwohl sie hochschwanger ist. „Ich bin in der 38. Schwangerschaftswoche, aber ich bin auch Journalistin, und ich bleibe in der Ukraine“, zitiert der „Insider“ Alya Shandra.

Berichten, bis das Baby kommt

Die junge Mutter habe bereits ihre zwei Kinder bei den Großeltern in Deutschland in Sicherheit gebracht, danach sei sie jedoch sofort mit ihrem Ehemann nach Kiew zurückgekehrt. „Für mich als Journalistin ist es sehr wichtig, das weiterhin abzudecken, weiterzuarbeiten, bis das Baby kommt“, so Shandra. Auch ihr vorheriges Kind sei während einer Krisenzeit zur Welt gekommen. „Vor zwei Jahren kam mein zweites Kind inmitten eines andauernden, langwierigen Kampfes in Donbas zur Welt. Jetzt wird mein drittes Kind inmitten einer ausgewachsenen russischen Invasion geboren werden.“

Die Journalistin arbeite als Chefredakteurin der Euromaidan Press - einer englischsprachigen Zeitung, die sich auf die unabhängige Berichterstattung in der Ukraine nach dem Beginn der Kämpfe mit pro-russischen Separatistengruppen im Jahr 2014 formiert hatte.

„Wenn ich auf dem Weg gebären muss, dann ist das so“

Der Krieg mit Russland habe die Journalistin, wie so viele andere, völlig überrascht und ihr Leben von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt. „Ich habe mir nie vorstellen können, dass Krieg in meine Heimat kommt, aber er kam.“

Um ihr Ungeborenes macht sich die Journalistin jedoch scheinbar keine Sorgen. „Mein Mann und ich werden das Land mit dem Auto verlassen, sobald es Zeit ist, und wenn ich auf dem Weg gebären muss, dann ist das so“, sagt sie. Sollte das Baby früher zur Welt kommen, werde sie das Kind in Kiew auf die Welt bringen, „wie viele andere Mütter auch.“ Shandra verweist dabei auf eine Bekannte, die ihr Kind erst vor kurzem neben 30 anderen Frauen im Keller des Entbindungskrankenhauses in Kiew geboren haben soll. „Ich will, dass diese Familien, und alle Familien in der Ukraine, aus den Kellern nach oben kommen können“, erklärt die Journalistin ihren Einsatz.

Ein riskanter Einsatz, den wohl nicht jeder nachvollziehen kann. Auch, weil die medizinische Versorgung mit jedem weiteren Tag des Krieges in der Ukraine schlechter wird. Kliniken aus Deutschland und anderen Teilen der Welt schicken derweil schon Medikamente und Gerätschaften, um die weitere Versorgung von Patienten in dem Land zu sichern.