„Ugly Christmas Sweater Day“: Diese Prominenten zeigen ihre kitschigen Weihnachtspullis

Pullis mit leuchtenden Elchnasen, Schneeflocken überall und wilde Weihnachtsmuster wohin das Auge auch blickt – am „Ugly Christmas Sweater Day“ ist all das erlaubt. Immer mehr Menschen tragen am dritten Freitag im Dezember und den Tagen drumherum hässliche Weihnachtspullis im Büro oder zu Hause – darunter auch Prominente wie David und Victoria Beckham oder Jan Böhmermann. Doch woher kommt die Tradition eigentlich?

Die Geschichte des „Ugly Christmas Sweater Day“ ist vergleichsweise lang und – wie so oft bei kuriosen „Feiertagen“ – nicht eindeutig belegt. Die Tradition der hässlichen Weihnachtspullover reicht aber wohl schon bis in die 1980er-Jahre zurück. Die ersten der in Masse produzierten Pullis dieser Art traten vor knapp 40 Jahren auf den Plan, wie die amerikanische Wissenswebsite „Thoughtco.com“ berichtet. Durch Fernsehauftritte wie in dem berühmten Weihnachtsfilm „Schöne Bescherung“ von 1989, in dem Chevy Chase ein bemerkenswertes Exemplar trägt, gelangte die modische Verirrung zu größerer Bekanntheit.

Seit einigen Jahren auch in Deutschland angekommen

Die Verbreitung der besonderen Kleidungsstücke nahm 2002 weiter Fahrt auf. In Vancouver, Kanada, soll es damals die erste „Ugly Christmas Sweater Party“ gegeben haben, mit der zwei junge Männer Geld für die Krebsbehandlung eines Freundes sammeln wollten.

Die Party war ein Erfolg, der Siegeszug der bunten Pullover ging weiter, erzählt das Onlineportal „National Today“, das sich hauptsächlich mit kuriosen Feiertagen beschäftigt, die Verbreitungsgeschichte nach. Spätestens in den 2010er-Jahren schwappte der Trend dann endgültig nach Deutschland. Wer heute durch die Kaufhäuser und Modeläden der Städte geht, kommt kaum noch an den Weihnachtspullovern vorbei.

Bereits in den Tagen und Wochen vor dem Fest zeigen viele nationale und internationale Prominente ihre hässlichen, aber sehr festlichen Pullover in den sozialen Medien. So hat Altrocker Ozzy Osborne sichtlich Freude an seinem Weihnachtspullover, wie das Foto von seinem Instagram-Kanal zeigt. Passend zu seinem Ruf als „Fürst der Finsternis“, der Fledermäusen den Kopf abbeißt, finden sich mit lauter Gremlins kleine Monster auf dem weihnachtlichen Kleidungsstück.

Einen klassischeren Weg ist die aus der Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und vielen weiteren deutschen Produktionen bekannte Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger gegangen. Fast schon wie ein typischer Vertreter wirkt der grüne Pulli mit Zuckerstangen und Schneemännern, in dem sie ihren Abonnenten einen schönen Nikolaustag wünschte.

Auch schon voll in Weihnachtsstimmung zeigen sich die Beckhams. Wo Victoria zum T-Shirt greift, trägt ihr Mann David ein blaues Schmuckstück mit einer riesigen Weltkugel und der Aufschrift „Spice World“. „Ja, ich bin ein Fan. Die Spicegirls Weihnachtspullover sind draußen“, freut er sich über das Merchandising der Band seiner Frau.

Auch vor Satiriker Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz macht der Trend nicht halt. Bei ihrer weihnachtlichen Livesendung des Podcasts Fest & Flauschig mit dem Titel „Das himmlische Boosterfest“, trug Böhmermann einen Star-Wars-Weihnachtspulli und Schulz, passend zu seinem Musikgeschmack, einen Sweater der australischen Hard-Rock Band „AC/DC“. Nur ihre Gästin, Journalistin Eva Schulz, kleidete sich etwas zurückhaltender.

Noch einen Schritt weiter geht Familie Katzenberger. Daniela und ihrem Mann Lukas Cordalis sowie der gemeinsamen Tochter Sophia scheinen einfache Pullover nicht mehr zu reichen. Schon zum zweiten Advent begrüßen sie ihre Follower in roten, mit Weihnachtsmustern versehenen Ganzkörperanzügen.

„So, das wird definitiv unser Weihnachtsoutfit“, scheint sich Daniela Katzenberger schon auf die Feiertage zu freuen.