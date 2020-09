Uganda: 219 Häftlinge aus Gefängnis ausgebrochen

Anzeige

Kampala. Die Streitkräfte in Uganda sind auf der Suche nach 219 ausgebrochenen Gefangenen. Die Häftlinge seien am Mittwoch aus einem Gefängnis nahe dem abgelegenen Ort Moroto im Nordosten des Landes entkommen und hätten aus einem Arsenal Schusswaffen gestohlen, sagte am Donnerstag Militärsprecher Peter Mugisha. Ein Soldat und drei Gefangene seien getötet worden.

Das Militär suche nun mit Hilfe von Flugzeugen und Patrouillen nach den Ausgebrochenen, bislang konnten demnach sieben Häftlinge geschnappt werden.