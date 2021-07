Überschwemmte Autobahn im Ruhrgebiet wieder für den Verkehr freigegeben

Anzeige

Herne. Die nach heftigen Regenfällen gesperrte Autobahn 42 im Ruhrgebiet bei Herne ist wieder in beide Richtungen zu befahren. Die Sperrung konnte in der Nacht aufgehoben werden, nachdem das Wasser abgeflossen war, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte.

Heftige Gewitter über NRW

Am Donnerstag waren zwischen dem Kreuz Herne und der Abfahrt Gelsenkirchen-Bismarck zahlreiche Autos im Wasser stecken geblieben. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Am Donnerstagabend waren mehrere Gewitter über Nordrhein-Westfalen hinweggezogen.