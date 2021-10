Überlebender des Atombombenabwurfs auf Hiroshima mit 96 Jahren gestorben

Anzeige

Anzeige

Tokio. Der Japaner Sunao Tsuboi, der den Atombombenabwurf auf Hiroshima überlebte, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Wie Nihon Hidankyo von der landesweiten Gruppe von Atombombenüberlebenden am Mittwoch mitteilte, starb Tsuboi bereits am Sonntag in einem Krankenhaus in Hiroshima im Südwesten des Landes.

Tsuboi hatte die Gruppe bis zu seinem Tod selbst geleitet. Der Kampf gegen Atomwaffen war die Botschaft seines Lebens, unter anderem traf er den damaligen US-Präsidenten Barack Obama bei dessen historischem Besuch in Hiroshima im Jahr 2016.

Sunao Tsuboi lag 60 Tage im Koma

Anzeige

Tsuboi war 20 Jahre alt, als er am 6. August 1945 wie durch ein Wunder den Atombombenangriff der USA auf seine Heimatstadt überlebte. Er erlitt aber derart schwere Verbrennungen, dass ein Teil seines Ohrs abgetrennt wurde. Als er 40 Tage nach der Bombardierung aus der Bewusstlosigkeit erwachte, war der Zweite Weltkrieg vorbei. Tsuboi war so geschwächt und vernarbt, dass er zunächst wieder lernen musste, auf dem Boden zu krabbeln. Später wurde er Lehrer.

Anzeige

Die erste Atombombe der Welt zerstörte Hiroshima und tötete 140.000 Menschen entweder auf der Stelle oder innerhalb weniger Monate. Drei Tage später warfen die US-Streitkräfte eine zweite Atombombe auf Nagasaki ab, die weitere 70.000 Menschen tötete. Japan kapitulierte am 15. August.