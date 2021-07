Überlebende berichten von Flucht aus einstürzendem Wohnturm bei Miami

Trauernde besuchen eine Gedenkwand mit Blumen und Fotos in der Nähe des am 24.06.2021 eingestürzten Champlain Towers South Wohngebäudes. Nach dem Teileinsturz eines Wohnkomplexes haben die Behörden den Einriss des noch stehenden Gebäudeteils angekündigt. Die Sprengung der Ruine sei trotz des andauernden Bergungseinsatzes dringend notwendig, weil der verbleibende Gebäudeteil gefährlich instabil sei, sagte Gouverneur DeSantis am Samstag. Foto: -/kyodo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: -/kyodo/dpa