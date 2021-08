Überflutungen vertreiben in Nordkorea Tausende Menschen

Anzeige

Seoul. Schwere Überschwemmungen haben in Nordkorea nach Medienberichten Tausende Menschen aus ihren Häusern vertrieben. Im Osten des Landes habe es seit Tagen stark geregnet, berichteten südkoreanische Sender am Freitag unter Berufung auf das staatliche Fernsehen des weithin abgeschotteten Nachbarlandes. Etwa 5000 Menschen hätten in Sicherheit gebracht werden müssen. Angaben über Todesopfer gab es nicht.

Das nordkoreanische Fernsehen zeigte Bilder von Häusern, die bis zum Dach unter Wasser standen. Mehr als 1170 Häuser waren demnach betroffen. Auch seien Brücken zerstört worden. In Südkorea wurde befürchtet, dass sich durch Flutschäden die Versorgungslage im Nachbarland weiter verschlechtern könnte: Die starken Regenfälle hätten Nordkoreas wichtigste Reisanbaugebiete getroffen.

„Angespannte Ernährungssituation”

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte im Juni die Bevölkerung auf eine „angespannte“ Ernährungssituation vorbereitet. Die Landwirtschaft habe im vergangenen Jahr infolge eines Taifuns weniger Getreide produzieren können.

Nach Schätzung der südkoreanischen Regierung und internationaler Organisationen fehlen Nordkorea in diesem Jahr 700 000 bis 1,3 Millionen Tonnen Nahrungsmittel für eine halbwegs ausreichende Versorgung der Bevölkerung. Das Land war nach mehreren Naturkatastrophen und aufgrund der eigenen Misswirtschaft bereits seit vielen Jahren auf Nahrungshilfe von außen angewiesen.