Über 100 Menschen feiern illegale Party in Innenraum einer Autobahnbrücke

Anzeige

Anzeige

Overath. Ungewöhnlicher Partyort: Mehr als 100 Menschen sollen in einem Hohlraum einer Autobahnbrücke illegal eine Party gefeiert haben. Die Beamten fanden am Sonntagmorgen Konfetti und Bierflaschen in einem Hohlraum der Brücke der Autobahn 4 in Overath (Rheinisch-Bergischer-Kreis), wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Schloss der Tür zum Brückeninneren sei ausgebaut gewesen.

In einem Hohlraum der Autobahn 4 bei Overath (Rheinisch-Bergischer-Kreis) stehen Bierkästen nach einer illegalen Party. © Quelle: ---/Kreispolizeibehörde Rheinis

Beamte hatten am Sonntagmorgen mehrere junge Menschen gesehen, die in der Umgebung der Brücke unterwegs waren. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten laute Musik aus dem etwa 500 Meter langen Hohlraum fest und beobachteten Menschen, die aus dem Innern der Brücke herauskletterten.

Anzeige

Teilnehmer aus mehreren Städten

Anzeige

Im Hohlraum selbst trafen die Beamten laut Mitteilung keine Partygäste mehr an, sie kontrollierten aber eine zwölfköpfige Gruppe im angrenzenden Wald. Die kontrollierten Teilnehmer seien unter anderem aus Köln, Düsseldorf, Duisburg und Offenbach angereist. Die große Menge an Müll und die bereits beobachteten Menschen außerhalb der Brücke deuteten daraufhin, dass mehr als 100 Menschen an der illegalen Party teilgenommen hätten, teilte eine Polizeisprecherin mit. Man gehe davon aus, dass sich die Feierwilligen über die sozialen Netzwerke verabredet haben.